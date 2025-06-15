Адвокат объяснил, почему Промесу нельзя попадать в Нидерланды

Знаменитый адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, почему бывшему нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу нельзя попадать в Нидерланды, если он хочет продолжать футбольную карьеру.

«Если Промес сейчас попадет в Нидерланды, более чем вероятно, что он будет арестован. Скорее всего, да. Но также, может, адвокат Промеса работает, и могут какие-то варианты всегда существовать. Они наверняка существуют. В СМИ сейчас есть информация, что работа по этому направлению идет», — считает Калинов.

Промес был во второй раз за полтора года задержан в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу Нидерландов об экстрадиции. Футболист приговорен на родине к семи с половиной годам тюремного заключения по двум делам, при этом сторона Квинси подала апелляцию. Сам игрок недавно заявил, что готов ответить по закону и даже прибыть в Нидерланды, чтобы предстать перед судом, если ему предоставят свободу перемещения и возможность продолжать игровую карьеру, являясь на заседания в судебные органы по их требованию.

33-летний нападающий большую часть своей карьеры в два этапа провел в московском «Спартаке». После первого задержания в ОАЭ и из-за невозможности покинуть эту страну, его контракт с красно-белыми был разорван. Форвард выступает в местной первой лиге за «Дубай Юнайтед».

Ранее исполняющего обязанности тренера «Динамо» призвали уйти из клуба.