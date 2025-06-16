Российская шпажистка выиграла чемпионат Европы

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева выиграла золото чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Италии.

В финале Муртазаева победила эстонку Катрину Лехич со счетом 9:8.

Для россиян это золото стало первым на чемпионате Европы 2025 года. Турнир завершится 19 июня. Помимо личных соревнований, россияне выступят в командных состязаниях.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

МОК также выпустил обращение ко всем международным организациям зимних видов спорта, в котором рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр — 2026.

Ранее на Украине возмутились допуску российских спортсменов.