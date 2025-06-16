Экс-футболист Семшов о Карпине в «Динамо»: у Валерия Георгиевича ноль трофеев

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о назначении Валерия Карпина на пост тренера бело-голубых, выразив надежду, что специалист сможет прервать серию клуба без трофеев, передает RT.

«У Валерия Георгиевича — ноль трофеев. Бело-голубые не брали их с 1995-го, а чемпионами не становились почти 50 лет. Может, их союз, наконец, принесет большой успех», — сказал Семшов.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее экс-игрок Владимир Пономарев заявил, что московское «Динамо» с Карпиным не сможет войти в тройку РПЛ.