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«У него не получится»: экс-игрок ЦСКА не верит в успех Карпина в «Динамо»

Экс-игрок Пономарев: московское «Динамо» с Карпиным не сможет войти в тройку РПЛ
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ФК «Динамо» Москва

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев признался, что не верит в успех Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо». Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, у него не получится взять чемпионство, и даже призовое место, совмещая две должности. Тренер должен быть сконцентрирован на одной команде. В «Ростове» сколько он лет проработал, и никаких серьезных результатов не было. Вышли в финал Кубка, занимали места в десятке, но этого мало», — сказал Пономарев.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее в «Динамо» объяснили назначение Карпина на пост тренера клуба.

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