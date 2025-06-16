Журова: нормально, что МОК никак не реагирует на ирано-израильский конфликт

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова поддержала отсутствие реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на ирано-израильский конфликт, передает «ВсеПроСпорт».

«Нормально, что МОК никак не реагирует на ирано-израильский конфликт. Правильно, что не предъявляют претензии к спортсменам этих стран. Вот с нами, с российскими спортсменами, поступили ненормально», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее бывшая российская легкоатлетка стала чемпионкой студенческого первенства США.