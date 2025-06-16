«Локомотив» сделал заявление на фоне слуха о запрете на регистрацию новичков

В «Локомотиве» назвали вбросом информацию о запрете на регистрацию новых игроков

Московский «Локомотив» выступил с заявлением на фоне появившихся в СМИ слухов о запрете от Российского футбольного союза (РФС) на регистрацию новых футболистов и сообщил, что в клубе нет таких проблем. Слова представителя пресс-службы приводит Sport24.

«Уже не в первый раз в ключевые моменты, как например сейчас, когда перед началом сезона идет важный процесс формирования команды, мы наблюдаем не подкрепленный фактами вброс, направленный на дестабилизацию работы клуба», — заявили в пресс-службе.

О запрете «Локомотиву» на регистрацию новичков ранее заявил Telegram-канал SHOT 13 июня. Уточнялось, то подобный запрет связан с ошибками в документах по лицензированию. Отмечалось, что команде дали месяц на исправление ситуации.

«Локомотив» занял шестое место в Российской премьер-лиге, после чего главный тренер команды Михаил Галактионов сохранил свой пост на следующий сезон. Первым трансфером клуба в межсезонье стал переход нападающего Николая Комличенко из «Ростова».

Новый сезон-2025/26 РПЛ стартует 18 июля.

Ранее российский клуб прекратил существование.