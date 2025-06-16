Российский клуб прекратил существование

Таганрогский футбольный клуб «Форте» принял решение о прекращении своего существования. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

«Это решение было крайне непростым, но после долгих раздумий и оценки всех обстоятельств был сделан вывод, что дальнейшее существование клуба в текущем формате стало невозможным», — указано в сообщении.

В заявлении клуба не указано, какие именно обстоятельства привели к решению о закрытии команды.

При этом футбольная академия команды будет продолжать работу.

«Форте» основали в 2019 году. В 2024 году года команда первое место в первой группе дивизиона «Б» второй лиги, что позволило ей подняться в «серебряный» дивизион. Однако весной 2025 года клуб занял там последнее — десятое — место.

Первенство России по футболу среди команд Второй лиги — третий по рангу дивизион профессионального футбола России. С сезона 2023/24 турнир разделён на Дивизион «А» и Дивизион «Б». Дивизион «А» разделен на группы «Золото» и «Серебро», в каждой из которых выступают по десять команд.

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