В Госдуме заявили, что на Украине делают чудовищ из говорящих на русском

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Дмитрий Свищев назвал мужественным поступок бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева, который поругался с 16-летним блогером из-за русского языка. Его слова приводит РИА Новости.

«Большинство людей на Украине, конечно, адекватны. Но оголтелая шайка политиков уже ищут причины, которыми можно оправдать свои злодеяния. Русский язык – одна из них. И они пытаются делать чудовищ из людей, которые думают и говорят по-русски. Но большинство людей все же все делают правильно», — заявил он.

У блогера под ником RENEPRO более 800 тысяч подписчиков в TikTok, где он и опубликовал соответствующую видеозапись. Конфликт произошел во время футбольного матча и начался из-за того, что Селезневу не понравилось, что его попросили не разговаривать на русском языке.

При этом ссорились блогер и футболист, которому исполнилось 39 лет, уже на украинском языке.

Селезнев провел 58 матчей и забил 11 голов за национальную сборную Украины. Он — чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы. Большую часть клубной карьеры он провел на Украине в донецком «Шахтере», также играл за «Днепр», киевский «Арсенал», «Колос» и «Минай». В 2016 году Селезнев защищал цвета российской «Кубани».

Ранее российский клуб прекратил существование.