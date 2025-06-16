Турецкий клуб Моуринью встретился с представителями игрока ЦСКА

Представители турецкого «Фенербахче» встретились с агентом полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на своей странице в социальной сети X.

По его информации, клуб уточнял условия, на которых 19-летний российский футболист готов перейти в чемпионат Турции.

Сообщения об интересе «Фенербахче» к Кисляку появились 15 июня. По заявлениям СМИ, португальский наставник клуба Жозе Моуринью положительно отзывается о футболисте, которому исполнилось 19 лет. Турецкая команда в скором времени должна направить запрос о трансфере в армейский клуб.

Всего в завершившимся сезоне-2024/25 Кисляк сыграл за армейский клуб 33 матча во всех турнирах (чемпионат страны и Кубок России), в которых записал на свой счет четыре гола.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

«Фенербахче» в завершившемся сезоне стал вторым в национальном чемпионате Турции. Команда за 36 туров набрала 84 балла и на 11 очков отстала от лидера — «Галатасарая».

Ранее агент раскрыл имя следующего российского футболиста в европейском топ-клубе.