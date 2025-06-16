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Боец ММА признался, что не смог бы быть телохранителем Путина

Боец ММА Монсон заявил, что роль телохранителя Путина стала бы для него пыткой
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РИА Новости

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон признался РИА Новости, что хотел бы поработать с президентом России Владимиром Путиным.

Спортсмен считает, что быть телохранителем главы государства было бы для него «пыткой»: он знает, как защищать и бороться, но ему было бы «ужасно трудно» постоянно «просто стоять и молчать», пока лидер встречается с дипломатами и своими советниками. Монсон рассказал, что сам интересуется политикой.

«Я хотел бы быть рядом — как участник, не как молчаливый наблюдатель.... С удовольствием стал бы послом или специальным представителем, сопровождал бы президента, говорил бы от имени России. Это была бы работа моей мечты!» — заявил боец.

В 2018 году Монсон получил российский паспорт, а мае 2023 года отказался от американского гражданства. Он заявил, что не согласен с политикой, которую проводят США, и заверил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

Ранее в Госдуме предостерегли желающего стать депутатом Монсона.

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