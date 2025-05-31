Российские биатлонисты пропустят ОИ-2026

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что российские спортсмены не будут допущены к участию в Олимпийских играх 2026 года. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».

По словам представителя организации, на данный момент не произошло никаких изменений той ситуации, по которой было вынесено решение об отстранении россиян и белорусов.

«Статус не менялся с конгресса IBU 2022 года, когда в результате голосования было принято отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Беларуси по соображениям безопасности. На текущий момент участие россиян и белорусов в Кубке мира и Олимпийских играх исключено», — указано в заявлении.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Мартен Фуркад порадовался тому, что ему перешло золото Олимпиады от россиянина.