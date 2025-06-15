После отказа шведа Виктора Дьекереша переходить в команду, английский «Манчестер Юнайтед» собирается подписать французского форварда Уго Экитике. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Footmercato.

Источник утверждает, что «красные дьяволы» уже начали переговоры с Экитике. Отмечается, что Дьекереш планирует получить новое предложение от лондонского «Арсенала».

С 2024 года Экитике выступает за «Айнтрахт» из Германии. В минувшем сезоне он забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач в 48 матчах.

Дьекереш в 33 матчах за португальский «Спортинг» набрал 39+8 по системе «гол+пас».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее украинский футболист извинился за то, что играл в России.