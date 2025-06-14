Антон Миранчук раскрыл мотивацию выступать за сборную России

Антон Миранчук о мотивации выступать за сборную: увидеться, наиграть связи

Российский полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что мотивирует приезжать на национальную команду, несмотря на отстранение от международных соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

«Мотивация простая: есть товарищеские матчи, все понимают, что в данной ситуации это единственный вариант, поэтому все приезжают. Наиграть связи, увидеться с ребятами. Никто не задумывается, вернут — очень хорошо, нет — значит, пока так», — заявил Миранчук.

10 января сборная России обыграла Белоруссию со счетом 4:1. Покер оформил Ярослав Гладышев: он отличился на 21, 24, 33 и 52-й минутах матча. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

6 июня россияне дома сыграли вничью против национальной команды Нигерии. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

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