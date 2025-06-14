На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Булыкин назвал задачу, которую «Локомотив» должен ставить в РПЛ

Булыкин: «Локомотив» с Комличенко и Батраковым должен бороться за тройку
close
Григорий Соколов/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Дмитрий Булыкин, начинавший свою карьеру в московском «Локомотиве», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перестройке, через которую «железнодорожники» прошли в прошлом сезоне.

«В «Локомотиве» появилось много футболистов, которых мы называли в начале сезона молодыми, но сейчас это уже опытные игроки, которые дают результат. Один Батраков чего стоит! А сейчас если добавят два-три футболиста, как Комличенко, у которых есть уровень, которые могут быть дядьками не только на футбольном поле, но и в раздевалке, думаю, «Локомотив» вполне можно ждать в борьбе за тройку. Что, наверное, и будет ставить задачей на следующий сезон руководство», — считает Булыкин.

«Локомотив» занял шестое место в Российской премьер-лиге, после чего главный тренер команды Михаил Галактионов сохранил свой пост на следующий сезон. Первым трансфером клуба в межсезонье стал переход нападающего Николая Комличенко из «Ростова».

Ранее была названа символическая сборная сезона РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами