Булыкин назвал задачу, которую «Локомотив» должен ставить в РПЛ

Знаменитый отечественный футболист Дмитрий Булыкин, начинавший свою карьеру в московском «Локомотиве», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перестройке, через которую «железнодорожники» прошли в прошлом сезоне.

«В «Локомотиве» появилось много футболистов, которых мы называли в начале сезона молодыми, но сейчас это уже опытные игроки, которые дают результат. Один Батраков чего стоит! А сейчас если добавят два-три футболиста, как Комличенко, у которых есть уровень, которые могут быть дядьками не только на футбольном поле, но и в раздевалке, думаю, «Локомотив» вполне можно ждать в борьбе за тройку. Что, наверное, и будет ставить задачей на следующий сезон руководство», — считает Булыкин.

«Локомотив» занял шестое место в Российской премьер-лиге, после чего главный тренер команды Михаил Галактионов сохранил свой пост на следующий сезон. Первым трансфером клуба в межсезонье стал переход нападающего Николая Комличенко из «Ростова».

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