Федерация гимнастики России объявила о возвращении на мировую арену

Федерация гимнастики России (ФГР) объявила на своем официальном сайте о возвращении на международную арену российских спортсменов и судей.

Подтверждено участие в этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте в Португалии (5–6 июля), Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября).

Запланировано участие россиян на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который пройдет со 2 по 10 ноября, а также в первенстве мира (10–17 ноября). Направлена предварительная заявка для участия россиян в «Кубке Претендентов 2025» по спортивной гимнастике. Соревнования пройдут в Париже с 13 по 14 сентября.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии.

Ранее отказ украинок от рукопожатия с российскими синхронистками связали с политикой.