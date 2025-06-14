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Российскому теннисисту дали совет для успешной игры на травяном покрытии

Экс-теннисист Ольховский: Хачанову нужно чаще идти к сетке
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Lisi Niesner/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший за карьеру два титула АТР в одиночном и двадцать в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о поражении россиянина Карена Хачанова от 55-й ракетки мира канадца Габриэля Диалло в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе в Нидерландах – 6:7 (6-8), 4:6.

«Я привык к немного другой игре на травяном покрытии. На траве, даже при том, что отскок неровный, было бы более эффективно чаще выходить к сетке и обводить, а Карен этого не делал. Выходов к сетке в этом матче было минимальное количество, а сзади обыграть не получилось. А вот соперник все же иногда выходил вперед и активно играл».

Занимающий 24-е место в мировом рейтинге Хачанов до того трижды встречался с Диалло и всякий раз одерживал победы, включая прошлогодний финал турнира в Алматы и матч второго круга Australian Open в этом сезоне. В 2025 году Хачанов одержал 16 побед при 14-ти поражениях в турнирах АТР. Его лучшим результатом в сезоне является выход в полуфинал на турнире АТР 500 в Барселоне.

Ранее российская теннисистка сенсационно проиграла 231-й ракетке мира.

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