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Клуб Слуцкого проиграл аутсайдеру чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» со счетом 1:3 в чемпионате Китая
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Zhang Haohao/VCG/Visual China Gr/Global Look Press

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, уступил »Шэньчжэнь Пэн Сити» в матче 14-го тура чемпионата Китая.

Встреча завершилась со счетом 1:3. Единственный мяч в составе «Шанхай Шэньхуа» забил Андре Луис на 28-й минуте. На 36-й минуте счет сравнял Юдун Чжан, на 50-й — Юйцзе Чжан вывел «Шэньчжэнь» вперед, а окончательный результат установил Раде Дугалич на 90+4-й минуте.

После этого тура у «Шанхай Шэньхуа» осталось 32 очков в турнирной таблице. Они остаются во главе таблицы, однако уже в этом туре их может догнать идущий третьим «Бэйцзин Гоань».

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее Александр Мостовой выразил готовность стать тренером клуба РПЛ.

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