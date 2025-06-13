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«Снимаю шляпу»: чемпион мира оценил вклад Ротенберга в СКА

Чемпион мира Терещенко заявил, что Ротенберг сделал большой вклад в СКА
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Максим Богодвид/РИА Новости

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высоко оценил навыки Романа Ротенберга в качестве спортивного менеджера. Его слова приводит «Советский спорт».

«Как управленец Роман Ротенберг — молодец, снимаю шляпу. Понятно, что «Газпром» выделяет большие деньги, но ими еще нужно уметь распоряжаться. Ротенберг выстроил шикарную инфраструктуру в сборной и СКА. Он сделал большой вклад», — заявил Терещенко.

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.

Ранее Дмитрий Губерниев оставил пожелание Ротенбергу.

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