ЦСКА хочет пригласить обладателя «Золотого мяча» на пост главного тренера команды

Московский ЦСКА хочет пригласить итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера команды, сообщает в своих соцсетях журналист Джанлука Ди Марцио.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он тренировал с декабря 2024 по апрель 2025 года. 27 ноября 2006 года Фабио Каннаваро был удостоен «Золотого мяча» — приза лучшему игроку Европы по версии France Football.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе серба Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее стало известно, пытался ли ЦСКА удержать Николича.