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Экс-футболист об обладателе «Золотого мяча» в ЦСКА: не всегда суперигрок становится супертренером

Экс-футболист Сенников о Каннаваро в ЦСКА: клуб ищет тренера с именем
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IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о возможном назначении экс-игрока сборной Италии Фабио Каннаваро на пост тренера клуба, отметив, что не всегда суперигрок становится супертренером, передает «Чемпионат».

«Армейцы ищут качественного тренера с именем и хорошей историей. Каннаваро — человек с именем. Но не всегда суперигрок становится супертренером», — сказал Сенников.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он тренировал с декабря 2024 по апрель 2025 года. 27 ноября 2006 года Фабио Каннаваро был удостоен «Золотого мяча» — приза лучшему игроку Европы по версии France Football.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе серба Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее стало известно имя тренера, который может возглавить ЦСКА.

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