Стало известно имя тренера, который может возглавить ЦСКА

43-летний бельгийский специалист Карел Герартс может стать главным тренером московского ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, Герартс — основной претендент в ЦСКА, с ним идут активные переговоры.

Герартс прежде работал в «Шальке» и бельгийском «Юнионе». В сезоне-2022/23 «Юнион» занял третью строчку в чемпионате Бельгии. В том же сезоне команда дошла до 1/4 финала Лиги Европы, проиграв «Байеру» по сумме двух матчей.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе серба Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее стало известно, пытался ли ЦСКА удержать Николича.