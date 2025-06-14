Карпин рассказал о планах на посту главного тренера «Динамо»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин пообещал фанатам клуба не разочаровать их. Его слова приводит официальный Telegram-канал бело-голубых.

«Интересный спортивный проект. Задачи у клуба, у нашего тренерского штаба и у меня лично совпадают. Клуб давно без трофея, приложим все силы, чтобы это случилось», — заявил Карпин.

Сообщается, что Карпин подписал контракт с 56-летним специалистом до 2028 года. Состав его тренерского штаба в клубе станет известен позднее.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее агент раскрыл имя следующего российского футболиста в европейском топ-клубе.