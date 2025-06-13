Бывшему футболисту грозит 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Экс-футболисту Стаму грозит 13 лет тюрьмы за участие в торговле наркотиками

Бывший нидерландский защитник Ронни Стам может провести 13 лет в тюрьме за участие в торговле наркотиками. Об этом сообщает Omroep Brabant.

Источник, ссылаясь на следственные органы, утверждает, что Стам и его брат, который в данный момент скрывается в ОАЭ, подозреваются в контрабанде более двух тонн кокаина.

40-летний Стам выступал за нидерландские «НАК Бреда» и «Твенте», английский «Уиган» и бельгийский «Стандард».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее адвокат рассказал, что Квинси Промес может избежать экстрадиции в Нидерланды.