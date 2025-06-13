Вяльбе усомнилась в том, что возвращение российских лыжников будут обсуждать

Вяльбе считает, что FIS не будет обсуждать возвращение российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскрыла, до какого момента Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не будет рассматривать вопрос возвращения россиян к международным стартам. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, что они ждут решения МОК, — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что допуск российских лыжников может быть рассмотрен организацией на конгрессе, который состоится 13 июня.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Александра Овечкина назвали самым узнаваемым спортсменом России.