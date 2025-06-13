Украинец согласовал условия контракта с «ПСЖ», где играет Сафонов

Украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный согласовал условия контракта с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х

«Илья Забарный становится всё ближе к переходу в «ПСЖ» из «Борнмута». Центральный защитник уже согласовал личные условия контракта с «Пари Сен-Жермен» до 2030 года», — отметил он.

Забарный в сезоне-2023/24 Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл 36 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Также он сыграл три поединка в рамках Кубка Англии.

В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который перешел в команду из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года.

31 мая парижские футболисты стали победителями Лиги чемпионов, оказавшись в финальной игре сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. Сафонов вошел в заявку на матч, однако на поле так и не вышел.

Ранее бывший игрок сборной России рассказал, как Сафонов повлиял на Джанлуиджи Доннарумму.