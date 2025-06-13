«Спокойно жить не дадут»: игрок «Вашингтона» о будущем Овечкина

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о будущем капитана «столичных» Александра Овечкина в России после завершения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит betnews.by.

«Ну, то, что ему потом спокойно жить не дадут, это понятно. Но, может, и неплохо, когда жизнь предлагает новые вызовы?» — заявил Протас.

29 мая появилась информация о том, что «Вашингтон» разослал владельцам клубных абонементов письмо, в котором сообщалось, что сезон-2025/2026 будет для россиянина последним в Национальной хоккейной лиге. После этого журналистка Сэмми Силбер, которая освещает матчи «Вашингтона», заявила, что клуб не отправлял подобных писем. Позднее и сам клуб выступил с опровержением этой информации.

Однако 30 мая супруга Овечкина Анастасия Шубская сообщила, что следующий сезон действительно станет для игрока последним в НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин и ряд других спортсменов исполнили гимн России в Турции.