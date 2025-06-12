Булыкин рассказал, как на Гладышева повлияет покер за сборную

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о покере нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева в товарищеской игре национальной команды страны против Белоруссии (4:1).

«Когда ты забиваешь в товарищеской игре или же какой-то несильной сборной – это не так ценно, как в каком-нибудь отборочном матче или на чемпионате Европы или мира. Ему после этого захочется забить какие-то значимые мячи. Но и тот факт, что он забил за сборную, пусть и в товарищеском матче, должен его мотивировать, окрылить и перевести на новый уровень. Надеюсь, он продолжит прогрессировать, и эти голы дадут ему мотивацию и желание, чтобы забивать как можно больше и за клуб, и когда наша сборная вернется на международную арену. Все-таки товарищеские матчи – не совсем то, что хочется, но сейчас другого и нет», — считает Булыкин.

22-летний Гладышев провел всего два матча в составе сборной России, отметившись четырьмя забитыми мячами против Белоруссии. В составе «Динамо» на его счету за карьеру 75 игр и 17 голов.

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