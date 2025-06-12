Стало известно, сыграет ли Месси на клубном чемпионате мира

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграет на клубном чемпионате мира. Футболист вошел в заявку команды на турнир, список опубликован на официальном сайте клуба.

Также на КЧМ сыграют Серджи Бускетс и Луис Суарес.

Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Первый матч «Интер Майами» сыграет 15 июня против «Аль-Ахли» из Египта. Также команде предстоят поединки с «Порту» и «Палмерайсом».

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки.

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Действующее рабочее соглашение аргентинского футболиста с американским клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €20 млн.

Ранее Криштиану Роналду раскрыл свое отношение к Месси.