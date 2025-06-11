Карпин не стал отвечать на вопрос о возможном назначении на пост тренера «Динамо»

Карпин о назначении на пост тренера «Динамо»: вы все узнаете

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал отвечать на вопрос о своем возможном назначении на пост главного тренера московского «Динамо», передает Sport24.

«По поводу московского «Динамо» все узнаете. Что еще сказать? В планах вернуться в Москву, посещение «Что? Где? Когда?», а дальше запланирована поездка с семьей», — сказал Карпин.

1 мая «стало известно, что Динамо» уволило тренера Марцела Личку с поста главного тренера команды. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

5 мая «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1.

Ранее был назван тренер, который ведет активные переговоры с московским ЦСКА.