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Легенда белорусского футбола: у сборной России атаки были гораздо острее

Экс-игрок Родионов: сборная России не все довела до ума в матче с белорусами
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Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России организовывала гораздо более острые атаки в товарищеском матче с Белоруссией, однако не все довела до ума. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной Белоруссии и борисовского БАТЭ Виталий Родионов.

«Россия использовала все моменты? Это касается, наверное, первого тайма. Во втором все-таки были эпизоды, которые они до ума не доводили. А до перерыва футбол был, я считаю, равный с точки зрения ведения игры — но атаки и возможности у сборной России были гораздо более острые. Хотя и у нашей команды были эпизоды, где просто не хватало последнего паса», — констатировал Родионов.

Сборная Белоруссии подошла к матчу против России с серией из трех побед кряду, две из которых были крупными — белорусская команда разгромила Таджикистан и Казахстан, 5:0 и 4:1 соответственно. Однако подопечным Валерия Карпина она уступила 1:4. Все четыре мяча в составе российской сборной забил Ярослав Гладышев.

Ранее Родионов заявил, что Белоруссия сыграла с Россией ровно и качественно.

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