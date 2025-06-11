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Легенда сборной Белоруссии: мы ровно и даже качественно сыграли с Россией

Экс-игрок БАТЭ Родионов назвал ровной игру сборной Белоруссии с Россией
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Александр Вильф/РИА Новости

Сборная Белоруссии в товарищеском матче с Россией провела достаточно качественный матч, и в ее составе многие выглядели достойно. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий белорусской сборной и борисовского БАТЭ Виталий Родионов.

«Не могу сказать, что у нас кто-то ярко выделялся на общем фоне. Как это ни странно прозвучит, белорусская команда сыграла достаточно ровно — и, на мой взгляд, даже качественно. Просто в моментах, которые у нее были, где-то удача отвернулась. Вот у российских футболистов все получалось с реализацией моментов. Не скажу, что автор гола у Белоруссии как-то выделялся, хотя когда он забивал, получился хороший эпизод с его подключением. Он достаточно классно сыграл и мастерски воспользовался моментом. И в целом, в сборной Белоруссии были футболисты, которые провели хорошую, достойную игру», — считает Родионов.

Сборная Белоруссии подошла к матчу против России с серией из трех побед кряду, две из которых были крупными — белорусская команда разгромила Таджикистан и Казахстан, 5:0 и 4:1 соответственно. Однако подопечным Валерия Карпина она уступила 1:4. Все четыре мяча в составе российской сборной забил Ярослав Гладышев.

Ранее Родионов назвал сборную России топ-командой.

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