Во «Флориде» оценили прогресс Бобровского

Бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Роберто Луонго, который сейчас является советником генерального менеджера, заявил, что нынешний голкипер коллектива россиянин Сергей Бобровский стал чувствовать себя гораздо увереннее, нежели ранее. Его слова приводит The Athletic.

«После прихода тренера Мориса мы изменили систему игры. Она лучше защищает вратарей. Это придало Бобровскому уверенности. Кроме того, он стал лучше чувствовать себя с психологической точки зрения», — заявил Луонго.

10 июня в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон».

Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей точными бросками отметились Брэд Маршан, Картер Вераге, Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Аарон Экблад, а также Эван Родригес. За «Эдмонтон» отличился Кори Перри. Российский вратарь «Флориды» записал на свой счет 32 сейва.

«Флорида» вышла вперед в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч состоится 13 июня. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Ранее игрок НХЛ рассказал о чтении «Войны и мира».