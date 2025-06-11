Легенда белорусского футбола: сборная России — топ-команда

Сборная России является командой высокого уровня, и белорусским футболистам было сложно противостоять ей в прошедшем накануне товарищеском матче. Об этом «Газете.Ru» сказал бывший нападающий сборной Белоруссии и борисовского БАТЭ Виталий Родионов.

«Если быть откровенным, сборная России — топовая команда в мировом футболе. Мы еще не находимся на том уровне, чтобы полноценно конкурировать с подобным соперником. В отдельно взятом матче все может сложиться удачно. Но если брать на дистанции — официальные игры, турниры, — у сборной Белоруссии гораздо меньше возможностей. И вчера ей, наверное, не хватило, в первую очередь, уровня. Возможно, в каких-то моментах — и везения», — предположил Родионов.

Сборная Белоруссии подошла к матчу против России с серией из трех побед кряду, две из которых были крупными — белорусская команда разгромила Таджикистан и Казахстан, 5:0 и 4:1 соответственно. Однако подопечным Валерия Карпина она уступила 1:4. Все четыре мяча в составе российской сборной забил Ярослав Гладышев.

Ранее Родионов заявил, что белорусская команда надеялась победить Россию.