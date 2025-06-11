Вышедший в РПЛ клуб пополнится нападающим «Локомотива»

«Матч ТВ»: Сулейманов из «Локомотива» перейдет в «Балтику» на правах аренды

Вышедшая в Российскую премьер-лигу (РПЛ) калининградская «Балтика» в скором времени оформит аренду нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова на один год с правом выкупа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник уточняет, что также на 25-летнего футболиста претендовало махачкалинское «Динамо», но, с большой долей вероятности, Сулейманов перейдет именно в коллектив из Калининграда.

В завершившемся сезоне футболист провел за «Локомотив» 40 матчей, в которых ему удалось забить семь мячей. Его рыночная стоимость оценивается в €1,5 млн.

«Балтика» набрала 69 очков за 34 встречи в Первой лиге, заняла первое место и напрямую вышла в РПЛ.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

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