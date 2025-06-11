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«Надо работать»: экс-фигурист оценил талант сына Плющенко

Фигурист Багин о сыне Плющенко: смешной мальчишка, старается, но надо работать
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший российский фигурист Андрей Багин оценил способности сына Евгения Плющенко — Александра. Его слова приводит РИА Новости.

«Надо работать. Он очень старается, смешной мальчишка. Активный, болтает постоянно. Шарит в футболе, много в чем еще. Работящий, прикольный мальчик. Я занимался с одиночниками, изначально Евгений Викторович позвал именно на такую должность», — заявил Багин.

До недавнего времени экс-фигурист работал в Академии Плющенко.

Евгений Плющенко женат на продюсере Яне Рудковской. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

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