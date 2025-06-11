Овечкин поделился эмоциями от возможности сыграть в России

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин заявил, что рад возможности снова сыграть в Москве. Его слова приводятся в Telegram-канале Alex Ovechkin.

«Знаю, как сильно в России болели за меня и радовались. Здорово, что у меня снова появилась возможность сыграть в хоккей в моем родном городе, в Москве, тем более в такой компании. Кайфанем и доставим радость своим болельщикам, приходите», — заявил Овечкин,

«Матч года» — благотворительное мероприятие, в котором сразятся сборные российских звезд НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится 13 июля на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

Организаторы отмечают, что в прошлом году они смогли собрать на благотворительность ₽10 млн, а в этом году планируют выручить в три раза больше.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкина назвали хоккейным флагманом России.