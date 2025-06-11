Овечкина назвали хоккейным флагманом России

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский назвал хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина хоккейным флагманом России, передает «ВсеПроСпорт».

«Ничего удивительного, что Александра везде приглашают. Он многое делает для развития детского спорта, в том числе. Можно его назвать хоккейным флагманом страны, который работает на благо спорта», — сказал Каменский.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее в Госдуме заявили, что Овечкин может стать политиком.