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В WADA призвали США не проводить «Игры на стероидах»

Глава WADA Банька призвал власти США не допустить проведения «Игр на стероидах»
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал власти США не допустить проведения в стране первых «Игр на стероидах». Об этом глава организации заявил на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

«Я приветствую решение World Aquatics по исключению тех, кто поддерживает данные Игры. Те, кто примет участие в этих опасных экспериментах, не будут приветствоваться в легитимном спортивном сообществе. Мы должны порицать тех, кто превозносит свое эго над идеалами спорта», — заявил Банька.

Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Соревнования пройдут с 21 по 24 мая 2026 года. Атлеты будут выяснять сильнейшего в трех видах спорта: плавании, легкой и тяжелой атлетике. Местом проведения игр станет Resorts World Las Vegas.

Организаторы обещают, что вручат тем, кто сумеет установить новый мировой рекорд, денежный бонус в размере $250 тыс. В беге на 100 метров и плавании на 50 метрах вольным стилем победители получат дополнительный бонус в размере $1 млн.

Российский чемпион мира задумался об участии в «Олимпиаде на стероидах».

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