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В МОК призвали развивать допуск россиян к турнирам в нейтральном статусе

Спортдиректор МОК Макконнелл призвали развивать допуск россиян к турнирам
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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил РИА Новости, что организации должны работать над возвращением россиян на турниры.

«Мы должны работать над тем, чтобы эти спортсмены, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран», — сказал Макконнелл.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии.

Ранее Федерация гимнастики России объявила о возвращении на мировую арену.

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