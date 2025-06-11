Журова — об отношении к России в мировом спорте: лицемерия крайне много

Многие руководители и представители международного спортивного сообщества не меняли отношения к России, несмотря на санкции. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, добавив, что в этой ситуации есть много лицемерия.

«Отношение к нам для многих и не менялось, просто все видят политическую конъюнктуру. Когда Трамп что-то сказал, пошла волна: надо больше контактировать с Россией. Но все равно находят причины, чтобы нас не включать в число участников соревнований, фильтровать, устраивать дополнительные проверки.

Переговоры точно ведутся. Поверьте, все преследуют собственные интересы. И во многих федерациях люди не скажут на камеру то, что думают на самом деле. Кроме того, многие думают: какое нам дело до России? Это не наша страна, не родная. Например, для организаторов, которые хотят развивать тот или иной вид спорта, важна конкуренция среди всех стран. А у кого-то все равно есть внутри мысль: «моя страна может получить медали, если россиян не будет. Это же не я их не допускаю, это ситуация так сложилась — а пока мои спортсмены будут выигрывать медали, может, это судьба». Спорт — это социальный лифт в любой стране, не только в России. Лицемерия сейчас крайне много», — констатировала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии.

Ранее Журова допустила, что к российским прыгунам на батуте относятся более лояльно.