В Госдуме допустили, что к российским прыгунам на батуте относятся более лояльно

Руководители международных соревнований по прыжкам на батуте могут относиться к российским спортсменам более лояльно, чем люди, принимающие решения в других дисциплинах. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Насколько я помню, наши нейтральные спортсмены выступали в соревнованиях по прыжкам на батуте в Лондоне. Возможно, руководство этого направления относится к нам не так жестко, более лояльно. В любой федерации конкретное направление рассматривают люди, которые работают с этим видом спорта. Скажем, в ISU есть те, кто отвечает за конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. И везде есть люди, которые более лояльны и менее лояльны; видят конкуренцию со стороны России или не боятся ее.

Если в гимнастике нашли георгиевскую ленточку, то к батуту, видимо, немного другое отношение. Наши спортсмены отказывались выступать из-за того, что их товарищам по команде предъявили такие странные обвинения. А в батуте такого не было. Если не ставят таких жестких требований, как в спортивной гимнастике, атлетов понемногу возвращают.

Я не знаю изнутри ситуацию в международной федерации. Возможно, они считают, что не хватает конкуренции, и потому приглашают россиян», – полагает Журова.

Ранее Федерация гимнастики России объявила о возвращении на международную арену.