Российский тренер: была уверенность, что Россия обыграет Белоруссию

Российский тренер Сергей Балахнин заявил, что у него была уверенность в том, что сборная России обыграет Белоруссию в товарищеском матче, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Прогнозировать такой счет трудно, но у меня была уверенность, что мы обыграем этого соперника. Покер Гладышева? Трудно его объяснить. Как это получается, не может объяснить даже его автор», — сказал Балахнин.

Сборная Белоруссии подошла к матчу против России с серией из трех побед кряду, две из которых были крупными — белорусская команда разгромила Таджикистан и Казахстан, 5:0 и 4:1 соответственно. Однако подопечным Валерия Карпина она уступила 1:4. Все четыре мяча в составе российской сборной забил Ярослав Гладышев. За белорусов отличился Вадим Пигас.

Гладышев установил рекорд российской национальной команды, оформив самый быстрый хет-трик — к 34-й минуте. Кроме того, он стал лишь третьим игроком в истории сборной России с 4+ голами за матч после Олега Саленко и Артема Дзюбы.

Ранее легенда сборной Белоруссии рассказал о высоком уровне сборной России.