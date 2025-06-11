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Экс-футболист рассказал, попала бы сборная России на Евро

Экс-футболист Мор: сборная России попала бы на Евро без малейших вопросов
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что сборная России попала бы на Евро без малейших вопросов, передает «Матч ТВ».

«На Евро мы попали бы без малейших вопросов, потому что много команд участвуют. У нас не будет никаких проблем. На чемпионат мира попасть немножечко сложнее», — сказал Мор.

10 июня сборная России обыграла в товарищеском матче Белоруссию. Встреча, которая состоялась на новом Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча (покер) в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

Ранее Валерий Карпин подвел итоги после крупной победы России над Белоруссией.

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