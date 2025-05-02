«Понимал, какой это ужас»: игрок ЦСКА рассказал, как плакал из-за Акинфеева

Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов, который на правах аренды выступает за ульяновскую «Волгу», рассказал, как плакал из-за поражений армейского клуба с голкипером и капитаном Игорем Акинфеевым. Его слова приводит Sport24.

«Из-за вылета ЦСКА из ЛЧ и сборной — с ЧМ-2014. Смотрел его на своей малой родине, в поселке Прибой под Самарой, у прабабушки, лежа в застеленном раскладном кресле. Мне было десять, я был вратарем ЦСКА — и понимал, какой это ужас», — рассказал Шайхутдинов.

На чемпионате мира — 2014 сборная России сыграла со счетом 1:1 с национальной командой Южной Кореи. В этом поединке Акинфеев допустил серьезную ошибку, которая привела к голу.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

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