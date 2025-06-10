Белорусский футболист пожаловался на тяжелую жизнь в Москве

Белорусский футболист Лисакович пожаловался на тяжелую жизнь в Москве

Нападающий сборной Белоруссии Виталий Лисакович, который ранее выступал за московский «Локомотив», пожаловался на тяжелую жизнь в российской столице. Его слова приводит «Прессбол».

«Когда приезжаешь в новый город, хочешь что-то посмотреть, показать родным. Мне это было трудно сделать. А еще если ты встал в пробке… Москва для меня — это чисто дороги», — заявил Лисакович.

Также футболист отметил, что Казань и Калининград ему понравились.

«Казань — топ-город. Машин немного, куда угодно можешь добраться за двадцать минут. Считай, как в Белоруссии. Еда вкусная», — добавил футболист.

В 2020 и 2021 году Лисакович выступал за «Локомотив». После этого он играл в казанском «Рубине», а с 2024-го года защищает цвета калининградской «Балтики».

В рамках июньского сбора Россия в Минске сыграет с национальной командой Белоруссии. Игра состоится 10 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой после начала специальной военной операции.

Ранее российский тренер ответил, обыграет ли национальная команда Белоруссию.