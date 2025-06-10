Абрамович: меня не интересует никакая роль в футбольном клубе

Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович заявил, что его не интересует никакая роль в футбольном клубе, передает Daily Mail.

«Вероятно, я мог бы помочь в работе академий и с молодежью, предоставив больше возможностей людям из трудных семей. Что касается владения или профессиональной роли в клубе, то я с этим покончил», — сказал Абрамович.

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/23. В сезоне-2024/25 «Челси» выиграл Лигу конференций, а также квалифицировался в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания планирует направить Украине замороженные £2,3 млрд от продажи «Челси».