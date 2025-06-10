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В Госдуме отреагировали на включение Овечкина в базу «Миротворца»

Журова об Овечкине в базе «Миротворца»: странно, что это случилось не раньше
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Светлана Журова не удивлена тем, что хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина внесли в базу «Миротворца», передает «ВсеПроСпорт».

«Странно, что они не внесли Овечкина в базу «Миротворец» раньше. Саша создал Putin Team, уже за это его должны были включить в этот список как минимум. Россиян за меньшие дела включали в «Миротворец», — сказала Журова.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

Обоснованием для появления Овечкина в базе «Миротворца» стало то, что форвард «Вашингтон Кэпиталз», по мнению составителей базы, участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России» и оправдания СВО для иностранной аудитории.

Ранее в Госдуме заявили, что Овечкин может стать политиком.

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