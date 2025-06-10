В Москве пройдет чествование Овечкина

На благотворительном «Матче года» пройдет чествование капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

«Знаю, как сильно в России болели за меня и радовались. Здорово, что у меня снова появилась возможность сыграть в хоккей в моем родном городе, в Москве. Тем более в такой компании», — сказал Овечкин.

Матч пройдет в Москве 13 июля на «ЦСКА-Арене».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин улетел в отпуск с семьей.