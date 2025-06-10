Партнер Овечкина по «Вашингтону» завершил карьеру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает россиянин Александр Овечкин, Ти Джей Оши завершил карьеру, сообщает сайт Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).

«После 17 незабываемых лет в НХЛ я решил завершить карьеру. Хотел бы поблагодарить «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз» за предоставленную мне возможность играть в любимую игру», — сказал Оши.

Также Оши поблагодарил болельщиков, отметив, что для него было честью играть перед ними.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Оши выступал за «Коламбус» с 2008 по 2015 год. В 2015 году он перешел в «Вашингтон», а в 2018 году вместе со столичной командой выиграл Кубок Стэнли. На счету Оши 1010 матчей и 695 очков (302 гола + 393 передачи) в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее белорусский игрок «Вашингтона» Алексей Протас заявил, что мечтал о встрече с Александром Овечкиным.