На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Партнер Овечкина по «Вашингтону» завершил карьеру

Хоккеист «Вашингтона» Оши завершил карьеру
close
Brad Mills/USA TODAY Sports

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает россиянин Александр Овечкин, Ти Джей Оши завершил карьеру, сообщает сайт Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).

«После 17 незабываемых лет в НХЛ я решил завершить карьеру. Хотел бы поблагодарить «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз» за предоставленную мне возможность играть в любимую игру», — сказал Оши.

Также Оши поблагодарил болельщиков, отметив, что для него было честью играть перед ними.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Оши выступал за «Коламбус» с 2008 по 2015 год. В 2015 году он перешел в «Вашингтон», а в 2018 году вместе со столичной командой выиграл Кубок Стэнли. На счету Оши 1010 матчей и 695 очков (302 гола + 393 передачи) в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее белорусский игрок «Вашингтона» Алексей Протас заявил, что мечтал о встрече с Александром Овечкиным.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами