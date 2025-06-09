«Всю жизнь мечтал»: белорусский игрок «Вашингтона» о встрече с Овечкиным

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас вспомнил, как произошла его первая встреча с российским нападающим и капитаном «столичных» Александром Овечкиным. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Впервые я встретил Овечкина в прошлом году, во время рождественских каникул. Это было что-то особенное, нереальное — встретить лучшего бомбардира в истории. Особенно круто, что позже я оказался с ним в одной раздевалке, на одном льду, мы вместе тренировались. Это особенное чувство. Думаю, я всю жизнь об этом мечтал», — поделился он.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин улетел в отпуск с семьей.